الحراج.. ضرورة التدخل لرفع كثافة وترقيع المواقع المحتاجة

دمشق – البعث

أكد مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور علي ثابت خلال لقائه مع رؤساء دوائر الحراج في حلب وإدلب ودير الزور والغاب على التوجّه نحو إنتاج الأنواع الحراجية المتعدّدة المنافع والملائمة لبيئة كلّ منطقة، مثل البطم الأطلسي والخرنوب والسماق، واستبدال الأنواع التي أثبتت عدم جدارتها في المواقع الحراجية، لافتاً إلى أن الهدف من اللقاء وضع ومناقشة الخطة الإنتاجية لكلّ محافظة، بما يتماشى مع واقع المناخ فيها. وأشار ثابت إلى ضرورة التدخل في المواقع التي تحتاج إلى رفع كثافة وترقيع بما يتناسب مع الإمكانيات من حيث الرعاية والسقاية والحماية.

بدوره أكد مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أهمية اختيار الأنواع ضمن الخطة الإنتاجية والمتوافقة مع طبيعة كلّ محافظة، ومراعاة التغيّرات المناخية في اختيار هذه الأنواع، ومتناسبة مع الإمكانات المتاحة لضمان نجاحها بشكل كامل.