22-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

صحيفة البعث محليات 

الحراج.. ضرورة التدخل لرفع كثافة وترقيع المواقع المحتاجة

بشير فرزان

دمشق – البعث

أكد مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور علي ثابت خلال لقائه مع رؤساء دوائر الحراج في حلب وإدلب ودير الزور والغاب على التوجّه نحو إنتاج الأنواع الحراجية المتعدّدة المنافع والملائمة لبيئة كلّ منطقة، مثل البطم الأطلسي والخرنوب والسماق، واستبدال الأنواع التي أثبتت عدم جدارتها في المواقع الحراجية، لافتاً إلى أن الهدف من اللقاء وضع ومناقشة الخطة الإنتاجية لكلّ محافظة، بما يتماشى مع واقع المناخ فيها. وأشار ثابت إلى ضرورة التدخل في المواقع التي تحتاج إلى رفع كثافة وترقيع بما يتناسب مع الإمكانيات من حيث الرعاية والسقاية والحماية.

بدوره أكد مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أهمية اختيار الأنواع ضمن الخطة الإنتاجية والمتوافقة مع طبيعة كلّ محافظة، ومراعاة التغيّرات المناخية في اختيار هذه الأنواع، ومتناسبة مع الإمكانات المتاحة لضمان نجاحها بشكل كامل.

اقرأ أيضاً

مادورو يكشف تفاصيل محاولة الانقلاب في فنزويلا

hassan

كأس العرب العاشرة تنطلق بين الآمال والأحلام.. ومنتخبنا يشارك بمن حضر!!

مؤيد البش

أب يمنح ابنته “نصف كبده” لإنقاذ حياتها

جمان بركات