انطلاق فعاليات شهر الكتاب السوري في ثقافي حماة

حماة – معالي الخالد

انطلقت مساء أمس في مديرية ثقافة حماة فعاليات معرض شهر الكتاب السوري الذي يضمّ أكثر من 2500 عنوان لكتب ودوريات ومجلات ودراسات صادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب. وأوضح سامي طه مدير الثقافة بحماة أن هذا المعرض يتيح للقارئ والمهتمّ الاطلاع على أحدث ما أصدرته الهيئة، مشيراً إلى أن الإصدارات الموجودة تنوّعت في شتى صنوف الفكر والأدب والعلم، وبطباعة أنيقة ولافتة. وأن معرض شهر الكتاب يضمّ أكثر من 2500 عنوان وبأسعار منافسة، إضافة إلى الحسومات التي تمنح القارئ فرصة اقتناء الكتب الثمينة، كما يشهد المعرض إقبالاً متميزاً، ونلاحظ اهتماماً كبيراً باقتناء كتب الأطفال والكتب الأدبية والتاريخية والكتب المترجمة.

وأضاف طه أن معرض شهر الكتاب موسم ثقافي بامتياز، حيث يترافق معه أنشطة وفعاليات تشمل محاضرات في موضوعات الكتب المعروضة وندوات عن اللغة العربية واحتفالات توقيع كتب لأدباء وكتّاب ومفكرين، لافتاً إلى أن وزارة الثقافة تقدّم من خلال هذه التظاهرة خدمة كبيرة للجميع، ولاسيما مع وجود العديد من الدراسات المختصة بكل المجالات العلمية والأدبية والفنية. ويستمر المعرض لغاية الـ16 من حزيران في مديرية ثقافة حماة، ومنافذ بيع الكتب بالمراكز الثقافية في سلمية ومصياف والسقيلبية ومحردة.