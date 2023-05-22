بكين تستدعي السفير الياباني احتجاجاً على تضخيم قمّة “السبع” القضايا المتعلقة بالصين

بكين – سانا

استدعى نائب وزير الخارجية الصيني، سون وي دونغ، الأحد، السفير الياباني لدى الصين هيديو تارومي، احتجاجاً على التصريحات المعادية لبكين، وقدّم له اعتراضاتٍ رسمية بشأن تضخيم مجموعة السبع للقضايا المتعلقة بالصين خلال قمة المجموعة في هيروشيما.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن سون قوله: إن اليابان بصفتها الرئيس الدوري لمجموعة السبع هذا العام تحالفت مع الدول المعنية لتشويه سمعة الصين ومهاجمتها في سلسلة من الأنشطة، فضلاً عن بيان القادة الذي تم اعتماده في قمّة هيروشيما والذي يعدّ تدخّلاً بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وانتهاكاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وروح الوثائق السياسية الأربع الموقعة بين الصين واليابان، وذلك يقوّض من سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية.

وشدّد سون على أن “بلاده تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة لهذا الأمر”، داعياً مجموعة الدول السبع إلى مواكبة اتجاه العصر المتسم بالانفتاح والشمولية والتوقّف عن الاحتشاد وتشكيل تكتلات حصرية واحتواء البلدان الأخرى وخلق المواجهات بين التكتلات والتحريض عليها.

ودعا سون اليابان إلى فهم الصين بشكل صحيح وممارسة الاستقلال الاستراتيجي والالتزام بمبادئ الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، وتعزيز التنمية المطّردة للعلاقات الثنائية على نحو مخلص وبنّاء.

وأدانت وزارة الخارجية الصينية أمس الأول بشدّة بيان دول مجموعة السبع الذي يشوّه سمعة الصين من خلال التلاعب بعدد من القضايا، مؤكدة أن المجموعة باتت تعيق السلام الدولي وتضرّ بالاستقرار الإقليمي.