22-مايو-2023

جريدة البعث

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البعث أونلاين 

بمشاركة عربية وأجنبية… افتتاح معرض “فود أكسبو” 

بشار المحمد

انطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ 18 من معرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف “فود أكسبو 2023” الذي تنظمه مجموعة “دلتا” الدولية للمعارض والمؤتمرات، بدعم من وزارة الصناعة وبمشاركة كبرى شركات الصناعات الغذائية الوطنية والعديد من الشركات العربية والأجنبية.

ويستمر المعرض خمسة أيام، ويوفر العديد من الفرص التجارية والتسويقية والترويجية للشركات المشاركة محلياً، إضافة إلى إتاحة الفرصة لإجراء عقود وصفقات التصدير، ما يفتح أسواقاً جديدة للمنتجات الغذائية السورية.

وتشمل التخصصات المشاركة صناعات الزيوت والدهون الغذائية والمعجنات والمعكرونة والحبوب والمعلبات والكونسروة والألبان والأجبان والمواد الأولية لهذه الصناعات واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها وأغذية الأطفال والحلويات والمياه المعدنية والعصائر وآلات التعبئة والتغليف وخطوط الإنتاج والمنتجات الزراعية المعدة للتصنيع والتصدير.

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