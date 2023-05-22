بيسكوف: مستوى دعم المجتمع الروسي للرئيس بوتين مرتفع

موسكو – جنيف- سانا

أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الكرملين يعدّ مستوى تعاضد المجتمع والمواطنين ودعمهم للرئيس فلاديمير بوتين مرتفعاً وعالياً بشكل مرضٍ.

وشدّد بيسكوف في حديث مع الصحفيين نقله موقع “آر تي” على أن هذا الأمر يبدو في غاية الأهمية للرئيس بوتين نفسه وللجميع.

من جانب آخر، أشار بيسكوف إلى أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصطدم بموقف غير بنّاء من جانب بعض الدول الغربية فيما يتعلق بالجزء الروسي من صفقة الحبوب، ما يعقّد العملية، لكن الاتصالات ستستمر حول ذلك.

وأعلن بيسكوف خلال تعليقه على أنباء تفيد بأن الاتحاد الأوروبي لا يخطّط بعد لإعادة ربط البنوك الروسية، بما في ذلك مصرف “روسيلخوزبنك” بنظام سويفت، أن “هذا هو أحد شروط استمرار الصفقة وربّما يعقّد تنفيذ الجزء الروسي من مبادرة البحر الأسود، صفقة البحر الأسود… لكن كما قلنا ستستمر الاتصالات، لأنه تم تمديد الصفقة شهرين، ولكن شهرين هي فترة قصيرة إلى حدّ ما، وستنتهي بسرعة إلى حدّ ما”.

وفي وقت سابق، أكّدت الخارجية الروسية موافقة موسكو على تمديد مبادرة “حبوب البحر الأسود” شهرين إضافيين، مشدّدة على ضرورة حل العقبات في تنفيذ المبادرة.

وحول آفاق مشاركة أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي قال بيسكوف: سنواصل الحوار مع الأصدقاء الأرمينيين بما في ذلك موضوع منظمة معاهدة الأمن الجماعي، معتبراً أن المنظمة أثبتت فاعليتها وما زال لديها القدرة على التطوّر.

وبخصوص النقاش فيما يتعلق بإجراء إصلاحات في الأمم المتحدة، أوضح بيسكوف أن أيّ إصلاحات يجب أن تكون نتاج إجماع عام على الصعيد الدولي.

من جهة ثانية، دعت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية إلى المزيد من الشفافية، معربة عن دعمها للمنظمة بصفتها رائدة في مجال الصحة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الخدمة الصحفية للبعثة الدبلوماسية في جنيف قولها خلال الدورة السادسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في بيان: إن “بلدنا يدعم باستمرار منظمة الصحة العالمية بصفتها الهيئة الرائدة والمنسقة في العمل الصحي الدولي، ونحن ندافع عن زيادة شفافية المنظمة ومساءلتها أمام البلدان الأعضاء، بما في ذلك في سياق الجهود المتعدّدة الأطراف لتعزيز اللوائح الصحية الدولية، ومناقشة الإجراءات والأدوات الدولية الجديدة لمكافحة الأوبئة”.

وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية أنه خلال الدورة سيستعرض الأعضاء التحدّيات الحالية على جدول أعمال التعاون الصحي الدولي، بما يتماشى مع أولويات برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية (2019- 2023).

وتعقد جمعية الصحة العالمية التابعة للمنظمة اجتماعها السنوي في جنيف في الفترة من الـ21 إلى الـ30 من أيار، لمناقشة أولويات الصحة العامة العالمية.

يُذكر أن جمعية الصحة العالمية هي هيئة صنع القرار في المنظمة، وتحضر أعمالها وفود من جميع الدول الأعضاء فيها، ويركّز جدول أعمالها الذي يعدّه المجلس التنفيذي على مواضيع محدّدة في مجال الصحة.