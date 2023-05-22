تحديد موعد استلام القمح من الفلاحين وأجور حصاده ونقله

أعلن فرع المؤسسة السورية للحبوب عن افتتاح مركزي استلام القمح من الفلاحين، اعتباراً من الأول من شهر حزيران وحتى نهاية شهر آب القادمين.

وأوضح مدير الفرع المهندس عصام الصياصنة في تصريح لمراسل “سانا” اليوم أن الاستلام يتم من خلال مركزي إزرع للدوكما والصنمين للمعبأ بأكياس، مبيناً أن الفرع أنجز كامل ترتيبات استلام المحصول مع كادر فني، وتشكيل لجان تسويقية لتسجيل قوائم الشراء، كما زود المخابر في المركزين بمستلزمات تسريع عمليات التسويق.

وأشار الصياصنة إلى أن لدى الفرع فراغات للتخزين ضمن وحدة صوامع إزرع تصل إلى 70 ألف طن وعراءات في مركز حبوب الصنمين.

من جهة ثانية حدد المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا أجور حصاد الدونم الواحد من القمح المروي عن طريق حصادة حب مع نواتج التبن بـ 60 ألف ليرة، وحب فقط دون نواتج بـ 50 ألف ليرة.

ولفت عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مسؤول قطاع الزراعة المهندس محمد حسين الخطيب، إلى أنه تم أيضا تحديد أجور حصاد الدونم الواحد من القمح البعل والشعير، عن طريق آلية حصاد حب مع نواتج بـ 40 ألف ليرة وحب فقط بـ 30 ألف ليرة.

كما حدد تنفيذي درعا وفقا للخطيب أجور نقل الحبوب إلى مراكز التسويق، حيث تراوحت من 10 آلاف إلى 15 ألف ليرة للطن الواحد حسب المسافة، على أن يمنح الفلاح الذي يورد الأقماح من خارج المنطقة الإدارية لمركز التسويق أجرة نقل 8 آلاف ليرة للطن الواحد.