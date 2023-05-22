22-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

دونيتسك: إصابة خمسة أشخاص بقصف أوكراني على المناطق السكنية

بشار المحمد

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لرصد وتنسيق جرائم الحرب الأوكرانية إصابة خمسة أشخاص، إثر قصف القوات الأوكرانية لمناطق من الجمهورية بـ 177 قذيفة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الممثلية قولها اليوم: إنه تم تسجيل 49 عملية قصف بقذائف مدفعية تقليدية من عيار 152 و 155 ميلليمتراً، إضافة إلى قذائف هاون، مستهدفة مناطق أليكساندروفكا وغورلوفكا ودونيتسك ويلينوفكا وماكييفكا وياسينوفاتايا ودنيبر، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، وإلحاق أضرار بعشرة مبان سكنية.

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