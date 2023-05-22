سلة الجلاء تبتعد عن “الفاينال”.. والجمهور يطالب بمراجعة الحسابات

حلب- محمود جنيد

لم تنفع الوصفة اللبنانية التي استعان بها الجلاء لخطف إحدى بطاقات “فاينال فور” دوري سلة الرجال، حيث كان يحتاج بالضرورة إلى تجديد فوز الذهاب وتأكيد التفوق أمام الجار أهلي حلب في مباراة الديربي التي جمعت الطرفين أمس في صالة الحمدانية الخالية من الجمهور لعقوبة اتحادية على الأهلي، الذي ردّ الدين وحسمها بعد وقت إضافي”اكسترا تايم” بفارق سبع نقاط، في وقت كان يعتقد البعض بأن أهلي حلب المتصدّر قد يتراخى في هذه المباراة لتنتعش حظوظ جاره ببلوغ الدور نصف النهائي للدوري.

الأمر كان مختلفاً بالنسبة للمحترف السنغالي مامادو الذي قدّم نفسه بصورة جيدة، وساعد فريقه على الصمود أمام المتصدّر، بل والتقدم قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة بوقتها الأصلي، إذ سجل مامادو 23 نقطة كان معها أفضل هداف في المباراة من خلال أول ظهور له مع الجلاء، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجاوز عقبة الأهلي ومواصلة المسير نحو “الفاينال فور” الذي يبدو بلوغه صعباً جداً بعد أن تعقدت الأمور بتراجع الجلاء للمركز السادس بعشرة انتصارات قابلها ست هزائم، ولاسيما أن المباراة المقبلة ستكون مع الوحدة وعلى أرضه وبين مناصريه.

جمهور الجلاء انقسم في آرائه بين من أثنى على ما قدّمه فريقه الشاب بالأمس رغم الخسارة وتضاؤل حظوظ التأهل للفاينال فور، وبين من أعرب عن استيائه من تفريط الفريق بفوز كان بمتناوله لو كان أكثر تركيزاً ونجاعة في الدقائق الحاسمة من الوقت الأصلي للمباراة، في حين انتقد البعض الآخر خيارات الإدارة التي تعتمد على مصادر الدعم الآنية المتقطعة وتأخرها بجلب محترف أجنبي على مستوى عالٍ، والاستغناء عن مدرّبي النادي مقابل التعاقد، وفي وقت حرج، مع مدرّب لبناني ليس لديه السمعة والخبرة الكافية لإدارة الفريق بالصورة المناسبة التي ترفعه إلى مصاف الأربعة الكبار في نصف النهائي.