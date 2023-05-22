صيانة الأقنية والشبكات تحضيراً لموسم الري

اللاذقية- مروان حويجة

توزّعت خطة عمل مديرية الموارد المائية في اللاذقية على محاور عديدة شملت صيانة المنشآت المستثمرة والشبكات وتعزيل الأقنية.

وأوضح مدير الموارد المائية المهندس فراس حيدر أنّ تتبّع تنفيذ مشروعات عمل المديرية مستمر بما يسهم في توفير الاحتياجات للمساحة الإجمالية المستثمرة المروية في المحافظة والتي تبلغ ٤٢٨٥٠ هكتاراً، وعدد محطات الضخ للري ٥٤ محطة، ويبلغ حجم التخزين الحالي للسدود ٢٤٠ مليون متر مكعب بنسبة تخزين ٦٥.٥%، مشيراً إلى صيانة وتأهيل شبكات الري من خلال تنفيذ استبدالات لخطوط الري في مواقع الأعطال المتكررة التي ظهرت على شبكات الري خلال موسم السقاية الماضي بطول إجمالي ٤٠٠ متر طولي، وقد تمّ إصلاح ١٠٦ أعطال مع تعزيل أقنية الريّ المكشوفة لمشروعي سد ١٦ تشرين وشبكات ريّ نبع السن بطول ١٠ كم، إضافة إلى صيانة المحركات الكهربائية لمحطات الضخ ولوحات القيادة تجهيزاً لموسم السقاية للعام الحالي. ولفت حيدر إلى تعزيل مجاري الأنهار والسقاية ومداخل ومخارج العبّارات في أماكن الاختناقات بطول إجمالي منفّذ ١٨.٣ كم وعدد عبّارات إجمالي قدره ١٢٣ عبّارة، إضافة إلى معاينة جميع السدود والمنشآت المائية وشبكات الري المكشوفة بشكل دوري والمراقبات الفنيّة وتوثيق جميع المشاهدات، وإنجاز جميع الإجراءات الفنيّة والخدمية اللازمة لبدء موسم السقاية وعمليات الريّ.