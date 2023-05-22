ضبط مواد ملوثة ومنتهية الصلاحية في حماة

حماة – البعث أون لاين

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة 35 ضبطاً.

وبين المدير المديرية، رياض زيود، أن أبرز المخالفات كانت، حيازة مواد غذائية فاسدة تحتوي على ديدان ضمن 80 كيلو غرام من الفليلفة، كما تم تنظيم 4 ضبوط لعدة شركات بمخالفات منح فواتير غيرصحيحة، و 3 ضبوط لمخابز بنقص وزن ربطة الخبز، حيث تم تغريم المخالفين نحو 6 ملايين ليرة، و ضبط بحق أحد المطاعم بمخابفة حيازة مشروبات غازية منتهية الصلاحية، إضافةً إلى ضبط واحد متعلق بعدم إبلاغ المديرية بوجود مواد منتهية الصلاحية.

كذلك تم تنظيم عدة ضبوط أخرى متعلقة ببيع الخبز التمويني وبعض المواد الغذائية بسعر زائد و حيازة مواد مجهولة المصدر بحق أحد التجار، و مخالفة شروط نقل الحليب الطازج ببراميل غير صالحة لنقل المواد الغذائية ودون تبريد ووجود أوساخ في الحليب، حيث تم تغريم المخالفين بمبلغ نحو 2.5 مليون ليرة، إضافة إلى 12 ضبطاً بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير ومخالفة تعليمات تنظيم المهن.