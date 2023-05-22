كنعاني: اتهامات مجموعة الدول السبع ضدّ إيران ملفّقة
طهران – سانا
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدّة البيان الختامي لقمّة مجموعة الدول السبع الكبرى التي عُقدت في اليابان، معتبرة أنه يتضمّن اتهاماتٍ لا أساس لها من الصحة وادعاءات ملفقة ومزورة ضدّ إيران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني قوله في إفادة صحيفة: إن المجموعة تحاول فرض منهجها الظالم على الآخرين، مضيفاً: إن بلاده ترفض الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضدّ برنامجها النووي السلمي.
وأكّد كنعاني أن البرنامج النووي الإيراني له أهداف سلمية، موضحاً أنه “ليس لصنع الأسلحة النووية مكان في عقيدة إيران الدفاعية”.
كذلك، أدان كنعاني بشدّة تسييس قضية حقوق الإنسان واستخدامها كأداة من قادة مجموعة الدول الصناعية السبع ضد إيران، وقال: “بدلاً من توجيه اتهامات لا أساس لها، على هذه الدول أن تتحمّل مسؤولية الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان والنساء والأطفال في إيران، من خلال فرض حظر جائر وأحادي الجانب وغير قانوني”، مشدّداً على أن “السجل الاستعماري والعدائي لبعض دول مجموعة السبع ضد الشعب الإيراني ودول أخرى واضح للغاية، بحيث لا يمكن إخفاؤه تحت غطاء الكلمات الخادعة”.
إلى ذلك، أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مرسوماً عيّن بموجبه علي أكبر أحمديان أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفاً للأدميرال علي شمخاني.
ووفقاً لوكالة فارس ثمّن رئيسي في قرار تعيين أحمديان جهود الأدميرال شمخاني خلال فترة عمله أميناً للمجلس.
وكان أحمديان يتولّى رئاسة المركز الاستراتيجي للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بينما شغل شمخاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 10 سنوات.