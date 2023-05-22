كنعاني: اتهامات مجموعة الدول السبع ضدّ إيران ملفّقة

طهران – سانا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدّة البيان الختامي لقمّة مجموعة الدول السبع الكبرى التي عُقدت في اليابان، معتبرة أنه يتضمّن اتهاماتٍ لا أساس لها من الصحة وادعاءات ملفقة ومزورة ضدّ إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني قوله في إفادة صحيفة: إن المجموعة تحاول فرض منهجها الظالم على الآخرين، مضيفاً: إن بلاده ترفض الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضدّ برنامجها النووي السلمي.

وأكّد كنعاني أن البرنامج النووي الإيراني له أهداف سلمية، موضحاً أنه “ليس لصنع الأسلحة النووية مكان في عقيدة إيران الدفاعية”.

كذلك، أدان كنعاني بشدّة تسييس قضية حقوق الإنسان واستخدامها كأداة من قادة مجموعة الدول الصناعية السبع ضد إيران، وقال: “بدلاً من توجيه اتهامات لا أساس لها، على هذه الدول أن تتحمّل مسؤولية الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان والنساء والأطفال في إيران، من خلال فرض حظر جائر وأحادي الجانب وغير قانوني”، مشدّداً على أن “السجل الاستعماري والعدائي لبعض دول مجموعة السبع ضد الشعب الإيراني ودول أخرى واضح للغاية، بحيث لا يمكن إخفاؤه تحت غطاء الكلمات الخادعة”.