محافظ الحسكة يبحث مع الصليب الأحمر دعم قطاع مياه الشرب

وأوضح صيوح أن المحافظة مستمرة بالتعاون مع مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيادة المشاريع التي من شأنها تخفيف معاناة الأهالي الناجمة عن مفرزات الحصار الجائر المفروض على سورية، مبدياً استعداد المحافظة لتقديم كل ما يلزم لتسهيل الإجراءات أمام فريق اللجنة لتنفيذ مهامه بالشكل المطلوب.

من جانبه أشار مدير مياه الحسكة المهندس محمود العكلة إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية خلال الفترة الحالية، نظراً لحاجة المحافظة لمياه الشرب وكل مستلزمات التعقيم، داعياً إلى زيادة عدد خزانات المياه المنتشرة في الأحياء وزيادة كمية المياه التي يتم نقلها، إضافة إلى تقديم محروقات لمحطات التحلية.

وطالبت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان بتأمين مياه الشرب للتلاميذ والطلاب خلال فترة تقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، وخاصة في ظل عدم توافر مياه الشرب جراء استمرار قطع المياه، وإيقاف الضخ من محطة علوك.