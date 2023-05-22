مركز الآغا خان الطبي بسلمية ليس مجاني وإنما مأجور وبأسعار المراكز الأخرى!

نائبة المدير التنفيذي للمركز الدكتورة دلال الحموي أوضحت أن المركز مأجور ولكنه غير ربحي وخاصة أن المركز لديه موظفين وحراس لابد أن يتقاضون رواتب شهرية، إضافة إلى نفقات الكهرباء والطاقة الشمسية والطاقة التشغيلية.

وحول تقاضي أجور ممثالة للمراكز الأخرى اعتبرت الحموي أن المركز محكوم بقوانين وقرارات تلزمه أن لا يتقاضى أجراً أقل من السوق بكثير، مؤكدة أن المركز يقدم الخدمة الطبية بنفس أجور المراكز الأخرى ولكن بنوعية متميزة ومتكاملة، مشيرة إلى وجود أجهزة طبية حديثة، فالمريض يحصل على التكاملية بالخدمة من قياس للضغط، اختبار جهد، تخطيط قلب، تخطيط أعصاب، تحاليل مخبرية كاملة والحصول على الدواء ايضاً، كل هذا وبمكان واحد، علماً أن إحداث المركز جاء لتبية احتياجات المواطنين وتحديداً لذوي الأمراض المزمنة، والصحة النفسية والرعاية المتكاملة لصحة المرأة والطفل، إضافة إلى العيادات الداخلية والقلبية وأمراض الثدي والأورام لاسيما في ظل توفر أحدث الأجهزة بالمركز على مستوى سورية كجهاز الأشعة والماموغرافي، إضافة للأجهزة المتطورة الموجودة بالعيادة القلبية مثل اختبار الجهد ايكو دوبلر، مراقبة اضطرابات نظم القلب في المنزل بجهاز هولتر (تخطيط القلب الجوال)، وعلى المدى القريب يسعى المركز لتوفر جهاز طبقي محوري متعدد الشرائح، بالإضافة إلى إنشاء قسم يُعنى بالطوارئ والإسعاف حسب تأكيدات الحموي.

مدير صحة حماة الدكتور جهاد عابورة أشاد بأهمية المركز في المنطقة واعتباره نقلة نوعية في القطاع الطبي لما يقدمه من خدمات متخصصة ورعاية شاملة من كافة النواحي، موضحاً أن ترخيص المركز من قبل وزارة الصحة على أنه مركز مأجور ضمن تكلفة الخدمات الطبية، علماً أنّ مديرية الصحة لاعلاقة لها بقوانين المحددة من حيث الأسعار وأجرة المعاينات بقوله “نحن لايحقّ لنا التدخّل بالقطاع الخاص، نرخص للمركز سواء كان سيعمل بالمجان أو كان مأجوراً كحال مركز الطبي في سلمية .”