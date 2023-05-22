مشروع بردى البحثي.. وتمويل من جامعة لاسبينزا الإيطالية

دمشق- ميس خليل

فاز المشروع البحثي “نهر بردى” المقدّم من قبل جامعة دمشق (معهد التخطيط الإقليمي) في المسابقة الدولية السنوية لجامعة لاسبينزا الإيطالية وحصل على المرتبة الأولى وتمويل من الجامعة.

الدكتورة غادة بلال نائب عميد المعهد العالي للتخطيط الإقليمي ومديرة المشروع أوضحت لـ”البعث” أنه تمّت مشاركة عدد كبير من المشاريع البحثية في المسابقة، في حين تمّ فوز 42 مشروعاً بحثياً، وحصل مشروع بردى على المركز الأول، مشيرة إلى أن المشروع فاز في البداية في جامعة دمشق في هيئة البحث العلمي، وحصل على تمويل ودعم الهيئة العليا للبحث العلمي، ومن ثم تمّ الانتقال به للمشاركة في المسابقة الدولية.

وتحدثت الدكتورة بلال عن أهمية هذا الفوز، وتتمثل بدخول سورية إلى مسابقة دولية من خلال علومها وأبحاثها، وبالتحديد إلى جامعة لاسبينزا والتي تعدّ من أعرق جامعات العالم، وبالتالي فإنها فرصة مهمّة، وخاصة خلال الفترة التي عانينا فيها خلال الأزمة من تراجع مرتبة جامعة دمشق على مستوى الترتيب العالمي، ولذلك جاء الفوز بمثابة الانتصار.

أما عن العوامل التي مهّدت لفوز المشروع، فذكرت بلال أن صياغة المشروع وعناصره كانت كاملة ومميزة، وهي التي مكّنته من الحصول على كافة نقاط النجاح المخصّصة للمسابقة، ونيله للمرتبة الأولى جاء بدون شريك أو منافس، كما أن من عناصر فوز المشروع أنه قابل للتنفيذ، فهو المشروع الذي تبنّته محافظة دمشق لتنفيذه على أرض الواقع وإحياء نهر بردى.

وبيّنت بلال أن جامعة لاسبينزا ستعمل على تكريم المشروع من خلال إقامة ورشة تدريبية بإشرافها لتدريب طلاب وباحثين من حول العالم، وستقام الورشة مع مؤتمر في الجامعة لعدة أيام، وسيتمّ تدريب طلاب ماجستير ودكتوراه باحثين على مواضيع بحثية فيما يخصّ نهر بردى، وإقامة ما يُسمّى مخبر بحثي “مخبر بردى” مشابه تماماً لمخبر بردى المقام في معهد التخطيط الإقليمي والمدعوم من هيئة البحث العلمي للإشراف على طلاب من حول العالم يقدمون أبحاثاً في مجال إحياء بردى، وسيتمّ دعمهم بالبيانات المطلوبة من قبل جامعة دمشق.

الجدير ذكره أن الدكتورة غادة بلال ستتولى الإشراف على مخبر بردى الدولي في جامعة لاسبينزا بصفتها مدير المشروع في جامعة دمشق.