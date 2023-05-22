موقعان تشيكيان: مشاركة الرئيس الأسد في قمّة جدّة ضربة للمخططات الغربية

براغ – سانا

أكّد موقع “أوائل الأخبار” الإلكتروني التشيكي أن مشاركة السيد الرئيس بشار الأسد بالقمّة العربية في جدّة، واللقاءات التي أجراها تمثل ضربة كبيرة للمخططات الغربية التي غايتها عزل وخنق سورية.

وذكر الموقع في تعليق أن هذه المشاركة ومداولات القمة ستساهمان في تخفيض حدة التوتر في الشرق الأوسط وتدعمان التطورات الدبلوماسية الإيجابية الجديدة الجارية بين السعودية وإيران.

وفي وقت سابق، أشار موقع “إيه بورتال 24” التشيكي إلى أن عودة سورية إلى الجامعة العربية ستسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتحسين الاقتصادات، كما ستقوي من صوت الجامعة في المجتمع الدولي، ولعبها دوراً أكثر أهمية على الساحة الدولية.