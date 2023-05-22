وزارة السياحة.. توجهات ورؤى لتطوير العمل ومشاريع جديدة

دمشق – وفاء سلمان

تتجه وزارة السياحة حالياً نحو معالجة المشاريع السياحية التي تعثر إطلاقها في مدينة دمشق، وذلك بهدف تطوير واقع القطاع السياحي وإقامة مشاريع سياحية جديدة تواكب متطلبات المرحلة الحالية والقادمة وتأمين فرص العمل.

وزارة السياحة أكدت أنه يتمّ العمل على تقديم الدعم للمشاريع السياحية في كافة المحافظات، وذلك عبر القيام بجولات تفقدية على تلك المشاريع، وكان لفندق نيرفانا بملكيته للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي نصيب بتلك الزيارات، ولاسيما أن طاقته الاستيعابية تبلغ 181 غرفة و300 سرير فندقي و1250 كرسي إطعام، ويعد القسم التجاري منجزاً بالكامل على الهيكل والبرج الفندقي في مرحلة التأسيس، يؤمن هذا المشروع أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومتوقع افتتاحه بشكل جزئي خلال عام 2025، إضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير فندق سميراميس سوية خمس نجوم العائد للجهة نفسها، والذي بلغ عدد الغرف فيه 106 غرف و9 أجنحة و230 سريراً فندقياً، نسبة الإنجاز 80%، يؤمن 200 فرصة عمل وسيتم افتتاحه خلال عام 2024.

كما أشارت مصادر الوزارة لـ”البعث” إلى أن مدينة دمشق القديمة تضم أكبر منتج للسياحة الثقافية من حيث الأوابد والآثار ومواقع الجذب السياحي، وتتضمن عدداً من المشاريع الفندقية الخاصة والمستثمرة من الجهات العامة قيد الإنشاء والتأهيل، حيث كان هناك زيارة لمشروع مهمّ ونوعي وهو مشروع خان سليمان باشا الذي تعود ملكيته لمحافظة دمشق، وهو من المباني الأثرية ويعتبر من الخانات المشهورة ويتم ترميمه وتأهيله بأعلى المعايير الأثرية والسياحية وذلك وفق اشتراطات المديرية العامة للآثار والمتاحف وتم تحويله إلى فندق من فئة خمس نجوم بطاقة استيعابية 30 غرفة، و56 سريراً، و138 كرسي إطعام، يؤمن 100 فرصة عمل ومتوقع افتتاحه خلال عام 2024، بالتزامن مع زيارة مواقع بيت نظام وبيت القوتلي وبيت السباعي ومدرسة عدنان ناصر الدين وتعود ملكيتها لمحافظة دمشق، وتم إطلاق أعمال التأهيل فيها لإقامة فندق تراثي من سوية خمس نجوم ونقاط إطعام وخدمات متممة، وذلك بطاقة استيعابية 126 سريراً و435 كرسي إطعام، ويؤمن 350 فرصة عمل، ومشروع فندق ياسمين الشام الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 65% بطاقة استيعابية 545 كرسي إطعام و325 غرفة و670 سريراً فندقياً من سوية خمس نجوم، ويعد هذا المشروع من أكبر المنشآت السياحية في سورية وفي العاصمة دمشق ويؤمن 500 فرصة عمل وسيتم افتتاحه خلال عام 2024، وزيارة موقع كراج حجز المرور وهو مشروع فندق من سوية أربع نجوم بطاقة استيعابية 143 غرفة و18 جناحاً و330 سريراً، و800 كرسي إطعام، نسبة الإنجاز فيه 30% ويؤمن 200 فرصة عمل، ومتوقع افتتاحه بشكل جزئي خلال عام 2025.

كما تم الاطلاع على عمل موقع المقسم 9 بتنظيم شارع الثورة المملوك للمؤسسة العامة لمعامل الدفاع، وهو مشروع فندق سياحي من سوية 3 نجوم وتبلغ طاقته الاستيعابية 88 غرفة، و176 سريراً، و580 كرسياً من سوية ثلاث نجوم، نسبة الإنجاز فيه 80% تقريباً يؤمن 150 فرصة عمل، وسيتم افتتاحه خلال عام 2024، ومشروع التأمينات الاجتماعية والأعمال المنجزة بنسبة 65% وسيتم الإعلان عنه للاستثمار السياحي بعد معالجة تعثره ويؤمن 150 فرصة عمل وسيتم افتتاحه خلال عام 2024، إضافة إلى واقع الأعمال المنجزة في فندق لابلاج الذي يتم تنفيذه في منتجع لابلاج العائلي ويضمّ ٣٠ غرفة وسويت، إضافة لأعمال التوسعة والتحسين للموقع العام، وعدد من الشاليهات الخشبية الجديدة في المنتجع في منطقة وادي قنديل بمحافظة اللاذقية ليكون في الخدمة في موسم الصيف الحالي.

وأكدت مصادر الوزارة أن من أهم المشاريع السياحية في محافظة طرطوس فندق ومنتجع مشتى الحلو كونه يلبي الحاجات المتزايدة التي يتطلبها القطاع السياحي في هذه المرحلة لوجود عدد من الأجنحة، منها رئاسي ودبلوماسي، وتطوير الغرف وإعادة تأهيل الشاليهات والمسبح والملاعب والموقع العام، ومشروع إضافة نقاط إطعام ومرافق خدمية جديدة، ومتوقع افتتاحه في حزيران القادم، ويضم المشروع 47 غرفة فندقية و81 سريراً، و62 شاليه بطاقة استيعابية 150 غرفة و176 سريراً فندقياً إلى جانب مطعم وتراس وقاعة مؤتمرات.