22-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

وزير الصحة يبحث سبل التعاون الثنائي مع نظراءه العراقي والأردني والإماراتي

بشار المحمد

التقى وزير الصحة الدكتور حسن الغباش على هامش اجتماع الدورة العادية الـ 59 لمجلس وزراء الصحة العرب الذي ينعقد في جنيف، كلاً من وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي ووزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري ووزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس.

وبحث الدكتور الغباش مع نظرائه أوضاع القطاع الصحي الراهنة في العالم، كما تمت مناقشة العديد من المحاور أبرزها آليات تبادل الخبرات والتدريب والآفاق الاستثمارية والصناعات الدوائية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين سورية وكل من العراق والأردن والإمارات للارتقاء بواقع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

اقرأ أيضاً

توطين البطاقات الزراعية وتخصيص محطة الأوكتان في عدرا الصناعية لمصلحة الصناعيين

بشار المحمد

جناح للتنمية الريفية في”فود إكسبو”

بشار المحمد

ندوة وطنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

بشار المحمد