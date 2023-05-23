اشتباكات مُسلحة عنيفة بين مقاومين والاحتلال في بلدة قباطية بجنين

اشتباكات مسلحة عنيفة تندلع بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحام الأخيرة بلدة قباطية في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة قباطية في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في أرجاء البلدة عقب اقتحامها.

وخلال الاشتباكات، أطلق المقاومون صليات كثيفة من الرصاص تجاه قوات الاحتلال المقتحمة وألقوا عدداً من العبوات الناسفة محلية الصنع تجاه الجيبات العسكرية لـ”جيش” الاحتلال.

بدورها أعلنت كتيبة جنينمجموعات قباطية أنها تصدت لقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة وأمطرتها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

في غضون ذلك فجرت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين في رام الله بعد حصار دام أكثر من 4 ساعات وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأمس أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء 3 شهداء وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة ومحاصرة أحد المنازل.