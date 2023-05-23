افتتاح معرض “فود إكسبو”

افتتح مساء أمس، ضمعرض فود اكسبو ٢٠٢٣ الذي ينظم بدعم من اتحاد غرف الصناعة والزراعة وغرفة صناعة دمشق، وبمشاركة عشرات الشركات المحلية والعربية والدولية وجهات القطاع العام الغذائي والزراعي، وذلك على أرض مدينة المعارض.

وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أكد أن المعرض يفتح آفاق واسعة للمشاركين و فرص لتوقيع عقود مع المصدرين، مشيراً الى أن ما لمسه خلال جولته في المعرض من المشاركين وجود قدرة تصديرية كبيرة.

بدوره، وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أكد أن المعرض يتيح لرجال الأعمال والمصدرين التعرف على أحدث ما توصلت إليه الصناعات الغذائية القائمة على المنتجات الزراعية.

وقال المهندس قطنا: إن المعرض اليوم بين حجم الاهتمام الكبير بالمنتجات السورية التي يتم تصنيعها بأشكال مختلفة، مشيراً إلى أن تصدير المنتجات الغذائية الزراعية السورية يلعب دوراً هاماً في تحقيق التوازن في الاقتصاد السوري.

من جهته رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أوضح ان معرض الصناعات الغذائية مهم جداً خاصة أن عدد المنشآت الصناعية بدمشق وريفها وصلت الى نحو ١٢٠٠ منشأة، مبيناً انه لم يعد هناك صناعات غذائية مستوردة وانما اصبحت منتجات سورية ومهمة للتصدير، ونعول على الفترة القادمة وفي ظل الانفتاح على الدول العربية لعودة التصدير وعودة الصناعات الغذائية أقوى من قبل.