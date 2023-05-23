23-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

“الإسكان العسكرية” تعلن عن قرعة للمكتتبين في عدد من الضواحي

بشار المحمد

أعلنت مؤسسة الإسكان العسكرية عن إجراء قرعة علنية لشقق سكنية مكتتب عليها بضواحي عدد من المحافظات.

وأوضحت المؤسسة أن القرعة ستتم يوم السبت القادم المصادف الـ 27 من الشهر الجاري في مقر إدارتها الكائن على طريق دمشق حمص عدرا بجانب مخيم الوافدين.

ووفق الإعلان تشمل القرعة كلاً من محضر 508 توسع الحي الأول في الديماس بريف دمشق وضاحية مصياف بريف حماة وضاحية (بوقا) في اللاذقية ومشروع 140 شقة بحلب، إضافة إلى شقق بضاحية الثورة بدير الزور، ومشروع 104 شقق بضاحية الأسد بالقامشلي.

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