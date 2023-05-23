الاتحاد أهلي حلب والثورة يتأهلان إلى الدور النهائي لـ”سلة السيدات”

تأهل فريقا الثورة والاتحاد أهلي حلب إلى الدور النهائي من دوري كرة السلة للسيدات بعد فوزهما على التوالي على فريقي الجلاء وبردى في الدور نصف النهائي للمسابقة.

وجاء تأهل فريق الثورة بعد فوزه على بردى مرتين ضمن الدور نصف النهائي، وبنتيجتي 57-45 نقطة و59-47 نقطة، أما الاتحاد أهلي حلب فتأهل بعد فوزه على الجلاء مرتين بنتيجتي 70-48 نقطة و54-37 نقطة، وذلك ضمن الدور ذاته.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق ذهاباً وإياباً في كل مجموعة على حدة بالدور الأول، وتتأهل بختامه الفرق الثلاث الأولى إلى الدور ربع النهائي الذي يلعب فيه الثاني مع الثالث من كل مجموعة مع بعضهما والفائزان بمباراتين من أصل ثلاث يتأهلان إلى الدور نصف النهائي.

وفي الدور نصف النهائي يلعب الأول من كل مجموعة من الدور الأول مع الفريقين الفائزين من ربع النهائي ويتأهل الفائزان منه إلى الدور النهائي، علماً أن المتنافسين بنصف النهائي يلعبان خلال هذا الدور للفوز بمباراتين من أصل ثلاث، وهو نفس النظام الذي يلعب فيه طرفا الدور النهائي.