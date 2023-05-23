23-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

الجو بين الصحو والغائم وأمطار متوقعة في المناطق الشمالية الغربية والساحلية

محمد عباس

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 45 كيلومتراً في الساعة، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

غداً… تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…..

  الثلاثاء الأربعاء الخميس
دمشق 27 / 15 31 / 17 30 / 16
القنيطرة 23 / 13 27 / 15 26 / 12
درعا 28 / 15 31 / 17 30 / 16
السويداء 26 / 12 28 / 14 27 / 13
حمص 26 / 15 31 / 17 30 / 16
حماة 28 / 17 33 / 19 32 / 18
الحسكة 31 / 16 32 / 17 30 / 18
اللاذقية 24 / 17 26  / 19 25 / 18
طرطوس 26 / 17 28 / 19 27 / 18
حلب 27 / 14 32 / 17 33 / 17
إدلب 26 / 13 29 / 16 32 / 16
دير الزور 33 / 19 34 / 21 36 / 20
الرقة 30 / 17 31 / 19 34 / 18

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