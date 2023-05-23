الجو بين الصحو والغائم وأمطار متوقعة في المناطق الشمالية الغربية والساحلية

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 45 كيلومتراً في الساعة، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

غداً… تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…..