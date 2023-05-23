القبض على مجموعة أشخاص بجرم الحفر والتنقيب السري عن الآثار في حماة

ألقت شرطة ناحية عين حلاقيم في منطقة مصياف بحماة القبض على مجموعة من الأشخاص، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب بشكل سري عن الآثار، وصادرت جهاز كشف عن الآثار والمعادن كان بحوزتهم.

وذكرت وزارة الداخلية أنه بعد توافر معلومات لدى شرطة ناحية عين حلاقيم حول قيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار توجهت دورية من منطقة مصياف وناحية عين حلاقيم إلى المكان، وتم إلقاء القبض على المذكورين ومصادرة أدوات الحفر التي كانت بحوزتهم، وهم المدعوون (فادي. س) و(ابراهيم. و) و(ادوارد. ر) و(مجد.و) و(كفاح . و)، إضافة إلى بندقية صيد غير مرخصة، وتم حجز سيارة خاصة نوع (كيا سيراتو) عائدة لأحدهم.

وأضافت الوزارة: إنه وبالتحقيق مع المجموعة في مركز الناحية اعترفوا بإقدامهم على الحفر بشكل سري والتنقيب والبحث عن الآثار والمعادن الثمينة في عدة أماكن بواسطة جهاز خاص لذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين تم إحضارهم من مدينة دمشق.

وأوضحت الوزارة أن أحد المقبوض عليهم المدعو فادي اعترف بقيام عدة أشخاص متوارين بعرض عدد من القطع الأثرية والمعدنية القديمة عليه من أجل بيعها، منها (خنجر برونزي، حصان نحاسي، خواتم فضة قديمة، ليرات ذهبية)، واعترف أيضاً بإقدام كل من المدعوين (شاهين . م) و(سلمان . ا) و(أيسر . ص) بعرض مخطوطة أثرية قديمة عليه لقاء مبلغ وقدره سبعمئة مليون ليرة سورية، حيث تم استدراجهم وإلقاء القبض عليهم، ومصادرة المخطوطة المذكورة، وتبين أنها عبارة عن كتاب مؤلف من سبع عشرة صفحة باللغة السريانية وكتابات دينية تعود للقرن الرابع الميلادي.

وبينت الوزارة أنه بتفتيش منزل المقبوض عليه (فادي . س) تم العثور على ستة خواتم فضية قديمة وإنجيل قديم وقطع فخارية، كما تمت مصادرة جهاز كشف الآثار والمعادن وحجز مركبة خاصة نوع (كيا ريو) عائدة لأحد المشتركين بأعمال التنقيب.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبإجراء الخبرة الفنية على المصادرات تبين أن جميعها أثرية وذات قيمة تاريخية ودينية كبيرة، وسلمت إلى مديرية الآثار والمتاحف في حماة أصولاً، لافتة إلى أنه ما زال البحث والتحري مستمراً عن باقي المتورطين في القضية، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.