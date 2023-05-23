القضاء على الفصائل الأوكرانية المتوغّلة في بيلغورود الروسية

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها تمكّنت من القضاء على الفصائل المتطرّفة الأوكرانية التي توغّلت في مقاطعة بيلغورود الروسية، وقضت على أكثر من 700 عسكري أوكراني، كما تم إسقاط 11 طائرة دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية خلال العمليات القتالية ليوم أمس.

وجاء في البيان اليومي للوزارة حول سير العملية العسكرية الخاصة: “إنه بعد تعرّضه للهزيمة في مدينة أرتيوموفسك تحوّل نظام كييف إلى تنفيذ أعمال إرهابية ضد السكان المدنيين”، مضيفاً: بعد قصف مدفعي مكثف لنقطة تفتيش كوزينكا الحدودية الدولية وعدد من المواقع المدنية الأخرى في منطقة غرايفورونسكي بمقاطعة بيلغورود توغّلت أمس وحدة من فصيل أوكراني في أراضي روسيا.

ووفق البيان، تم صد الفصائل المتطرّفة وإلحاق هزيمة بها من خلال ضربات جوية ونيران مدفعية وأعمال نشطة لوحدات حماية الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الغربية.

وتم طرد فلول المتطرّفين إلى أراضي أوكرانيا، كما تم القضاء على أكثر من 70 إرهابياً أوكرانياً وتدمير أربع مركبات قتالية مدرّعة، وخمس شاحنات صغيرة.

وعلى محاور القتال الأساسية، تم القضاء على 720 جندياً أوكرانياً بما في ذلك 110 جنود على محور كوبيانسك و65 جندياً على محور كراسني ليمان و375 جندياً على محور دونيتسك، و150 جندياً على محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه و20 جندياً على محور خيرسون.

وتم تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين على محور كوبيانسك وأخرى على محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى تدمير مستودعين ومركز قيادة ومستودعي وقود في دونيتسك، بينما تمّت إصابة 96 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 112 منطقة واعتراض 13 قذيفة من راجمات الصواريخ “هيمارس” و”أوراغان” وإسقاط 11 طائرة أوكرانية دون طيار.

وتم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 428 طائرة و235 مروحية و4273 طائرة دون طيار و424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و9275 دبابة ومدرعة أخرى و1100 راجمة صواريخ و4887 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و10395 مركبة عسكرية خاصة.

وكان محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف أعلن في وقت سابق، أن قوات نظام كييف هاجمت باستخدام طائرات مسيّرة مدينة غريفورون وقرية بوريسوفكا.

ونقل موقع RT عن غلادكوف قوله في صفحته على تليغرام: “أطلقت القوات الأوكرانية النار على قرية بوريسوفكا، ووفق معلومات تمهيدية لم يؤدّ ذلك إلى وقوع إصابات، كما تم إلقاء عبوة ناسفة من مسيرة على أحد المباني الإدارية ما أدّى إلى تضرّر سقف المبنى”، مشيراً إلى أنه لم تقع إصابات نتيجة الحادث.

وأوضح غلادكوف أنه “في مدينة غرايفورون هاجمت مسيّرات مبنيين سكنيين ما أدّى إلى اشتعال حريق دون وقوع إصابات”، لافتاً إلى أن فرق الطوارئ تعمل في مكان الاستهدافات.

من جانب آخر، أفاد محافظ مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت بانقطاع الكهرباء عن قرية كراسنو أوكتيابرسكي بالمقاطعة، بسبب قصف من قوات نظام كييف.

وقال ستاروفويت: “في منطقة غلوشكوفسكي تعرّضت قرية كراسنو أوكتيابرسكي لقصف من الجانب الأوكراني، ونتيجة لذلك بقيت القرية دون كهرباء ولكن لا توجد إصابات”، مضيفاً: إن فرق الطوارئ اتجهت إلى مكان الحادث.

وتتعرّض المقاطعات الحدودية الروسية مع أوكرانيا لقصف من جانب قوات نظام كييف، ما أوقع العديد من الضحايا بين المدنيين إضافة إلى أضرار مادية عديدة.

إلى ذلك، أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بمقتل مدني وإصابة شخصين، بينهما طفل نتيجة قصف أوكراني على أراضي الجمهورية.

ونقلت سبوتنيك عن المكتب قوله في بيان: “قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 16 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 88 قذيفة من الذخيرة المختلفة”، مشيراً إلى أن القصف استهدف المناطق السكنية في مدن دونيتسك وغورليفكا وفياسينوفاتسكي وبلدة فيليكونوفوسيلكوفسكوي.

وكان المكتب أشار إلى أنه تم توثيق 49 حالة قصف من القوات الأوكرانية باتجاه مناطق الجمهورية خلال الـ24 ساعة السابقة.

من جهة ثانية، أصدرت المحكمة الإقليمية في تولا حكماً بالسجن لمدة 16 عاماً على مواطن أوكراني بتهمة التجسّس على شركات في قطاع الدفاع الروسي.

ونقلت وكالة تاس عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قوله في بيان: “إنه وبناء على تعليمات من وكالات الاستخبارات الأوكرانية سعى المدعو أندريه بيتكيفيتش إلى إقامة اتصالات مع موظفي شركات الدفاع الروسية الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات سرية، حيث كانت مهمّته تقضي بتجنيد مواطنين روس وحملهم على نقل معلومات محمية قانوناً حول تطوير أسلحة متطوّرة في مجال الأسلحة الصغيرة”.

وأضاف البيان: “إن المحكمة جرّمت بيتكيفيتش بتهمة ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي (التجسّس)، وقضت بحبسه 16 عاماً في سجن يخضع لحراسة قصوى”.

وقام الجهاز بمصادرة وثائق تضمّ رسوماتٍ هندسية لتصميم قاذفة قنابل يدوية روسية، وكذلك قاذفة القنابل نفسها، وما يشبه كاتم الصوت.

وكانت وسائل إعلام في منطقة تولا كشفت أن بيتكيفيتش البالغ من العمر 42 عاماً من مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، كان قد اعتُقل في الـ21 من آب 2021.