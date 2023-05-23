الكشف عن تورّط قوات خاصة بريطانية في عمليات قتل في سورية والعراق ودول أخرى

لندن- سانا

أقرّت منظمة مكافحة العنف المسلّح AOAV ومقرّها لندن بأن قوات خاصة بريطانية شاركت سراً في عمليات قتل منذ عام 2011 في 19 دولة على الأقل، بما فيها سورية والعراق ودول أخرى.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المنظمة قولها في تقرير اليوم: “إن هذه القوات قامت بعمليات قتل متعمّد لمواطنين بريطانيين في سورية والعراق، والتستّر على مذابح المدنيين في أفغانستان، والتغطية على عمليات قتل في اليمن”.

ووفق التقرير: “درّبت هذه القوات إرهابيين في سورية، وزوّدتهم بالمعلومات، وساعدت في التخطيط للعمليات الإرهابية، كما شاركت بنشاط في الأحداث في ليبيا عام 2011”.

كذلك أشار التقرير إلى أنه في أوكرانيا قام خبراء بريطانيون بمهام استطلاع، وعملوا مع الأمريكيين في تدريب القوات الأوكرانية.

ووفقاً للتقرير: تشمل قائمة الدول التي نشطت فيها وحدات القوات الخاصة البريطانية سراً إستونيا وإيران وليبيا وباكستان وروسيا.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن مشاركة وحدات القوات الخاصة البريطانية في النزاعات الإقليمية المختلفة تتم عادة بشكل سري من دون موافقة مسبقة من البرلمان البريطاني.