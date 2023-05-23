23-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

صحيفة البعث محافظات 

امتحانات هادئة ومريحة لطلاب ريف الرقة

علي حسون

الرقة – البعث

تستمر امتحانات الصفوف الانتقالية في مدارس مجمعات معدان ودبسي عفنان والمنصورة والسبخة بمديرية التربية في ريف الرقة المحرّر ضمن أجواء مريحة ومناسبة.

وأوضح مدير تربية الرقة فراس العلو أن عدد المتقدمين بلغ 35 ألف تلميذ وتلميذة موزعين على 122 مدرسة، إذ تمّ تأمين أوراق الأسئلة المطبوعة بشكل كامل ولجميع الصفوف داخل المجمعات التربوية لتخفيف الأعباء المالية على المدارس، علماً أن هناك جولات مستمرة من المعنيين في التربية لتفقد واقع الامتحانات والاستماع من الطلاب عن واقع الأسئلة، مشيراً إلى أن الأسئلة كانت واضحة وراعت جميع المستويات وقدرات التلاميذ المعرفية.

يُشار إلى أن الريف المحرّر يشهد سنوياً قدوم آلاف الطلاب والطالبات من المناطق غير الآمنة، بما فيها مدينة تل أبيض والقرى التابعة لها والواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانفصالية والإرهابية حالياً، لتقديم الامتحانات العامة في الشهادتين الإعدادية والثانوية، وتأمين الإقامة اللازمة لمن يرغب منهم خلال فترة الامتحانات.

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