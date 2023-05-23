انخفاض القوى البشرية يؤثر سلباً على إنتاج “المباقر”

حماة- منير الأحمد

لم يخفِ مدير عام المؤسّسة العامة للمباقر المهندس خالد هلال معاناة المؤسّسة من انخفاض القوى البشرية نتيجة تدني الأجور والتعويضات، مما أدى إلى نقص في عدد الكوادر الفنية والخبيرة من فنيين وأطباء بيطريين، معتبراً أن هذه المشكلة انعكست سلباً على العملية الإنتاجية، وخاصة إنتاج الحليب الذي لم يتجاوز خلال الربع الأول من السنة ٧٨ بالمئة، فيما تراجعت إنتاجية اللحم إلى ٧٦ بالمئة من المخطّط له، إضافة إلى أن عوامل أخرى كارتفاع مستلزمات العمل والحصار الاقتصادي والعقوبات القسرية وقلّة المحروقات والتقنيين الكهربائي أثرت على عجلة الإنتاج، داعياً إلى حلول فورية لتسريع العملية الإنتاجية كالتثبيت الفوري للأطباء البيطريين العاملين في المباقر، وتعيين أطباء جدد وفتح المجال أمام تعيين عمالة جديدة من مهندسين وبيطريين وفنيين، مع إقامة دورات تدريبية وتأهيلية ليكونوا قادرين على المشاركة في قيادة عجلة الإنتاج، وتوفير جو تحفيزي لهم كمشاركتهم في نسبة الأرباح ومنح تعويض طبيعة العمل لخلق الرغبة في العمل الإنتاجي الذي يعدّ من أصعب الأعمال وأكثرها مشقة، وضرورة إعفاء محطات الأبقار والمنشآت الزراعية التابعة لها من التقنين الكهربائي لتتمكن من استثمار كافة الأراضي وزراعتها بالمحاصيل الشتوية والصيفية لتغذية القطيع.

من جانبه أشار مدير التخطيط في المؤسّسة تمام ديوب إلى أنه يتبع للمؤسّسة 11 مبقرة، أربع منها عاملة وهي جب رملة وفديو والغوطة وحمص، ومبقرتان خارج الخدمة في جورين وتل تمر، وثلاث مباقر نعمل على إدخالها في الخدمة قريباً وهي مجمع مباقر مسكنة ومبقرة دير الزور ومبقرة زاهد في محافظة طرطوس، لافتاً إلى وجود مبقرتين قيد الدراسة لإعادة تأهيلهما وهما محطة الزربة في حلب ومبقرة درعا.

يُشار إلى أن للمؤسسة مشروعين زراعيين لإنتاج الأعلاف الخضراء والحبوب، الأول في منطقة الغاب ويتبع لمبقرة جب رملة، والثاني مشروع كتيان ويتبع لمبقرة الزربة وهو خارج الخدمة حالياً، فضلاً عن وجود وحدتي تصنيع ألبان وأجبان في مبقرتي فديو وجب رملة بطاقة إنتاجية 5 أطنان يومياً لكلّ منهما، مع وجود وحدتي تصنيع أعلاف فيهما بطاقة إنتاجية 80 طناً يومياً في كلّ وحدة.

ويبلغُ عدد القطيع الموجود في المباقر العاملة 1902 رأس حتى نهاية شهر آذار الماضي، منها 973 رأس قطيع حلوب و929 رأس قطيع نامٍ، كما بلغ إنتاج الحليب ١٣٨٩ طناً من أصل الخطة البالغة ١٧٨٣ طناً بنسبة تنفيذ ٧٨ بالمئة، فيما بلغت كميات اللحم المنتجة ٤٧ طناً من أصل المخطط ٦١ طناً بنسبة تنفيذ ٧٦ بالمئة، وبلغ عدد المواليد من رؤوس الأبقار ١٣١ رأساً من أصل المخطط ٢٤٥ رأساً بنسبة تنفيذ ٥٣ بالمئة.