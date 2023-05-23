باكستان.. مقتل ستة أشخاص في هجومٍ مسلّح

إسلام أباد – سانا

قُتل ستة أشخاص، بينهم عناصر من الشرطة في هجوم مسلّح على منشأة لاستخلاص الغاز والنفط غرب باكستان.

ونقلت “رويترز” عن عرفان خان المسؤول بالشرطة قوله: إن مسلحين اقتحموا الليلة الماضية منشأة لاستخلاص الغاز والنفط في منطقة، هانغو، شمال غرب البلاد، ما أدّى إلى وقوع اشتباكات استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت عن مقتل أربعة عناصر من الشرطة وحارسين خاصين.

ولقي سبعة معلمين مصرعهم مطلع الشهر الجاري، إثر هجوم مسلّح على مدرسة في منطقة، كورام، بولاية، خيبر باختونخوا، شمال غرب البلاد.