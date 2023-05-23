بريطانيا تسجل عجزا كبيرا في ميزانها التجاري

سجلت بريطانيا خلال شهر نيسان الماضي عجزا في ميزانها التجاري، فاقترضت الحكومة أكثر مما كان متوقعا حيث أدى التضخم إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة على الديون.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن ارتفاع التضخم وتكلفة تغطية فواتير الطاقة أدى إلى زيادة الاقتراض مرة أخرى، مبينة أن الحكومة اقترضت أكثر من 25 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 31 مليار دولار أمريكي) وهو ثاني أعلى اقتراض لشهر نيسان على الإطلاق.

وكان الاقتراض أعلى بمقدار 11.9 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 14 مليار دولار) مما كان عليه في نيسان 2022، وثاني أعلى مستوى منذ أن بدأت السجلات الشهرية في عام 1993 (بعد نيسان 2020، عندما ضرب الوباء الاقتصاد).

وتوقع الاقتصاديون أن صافي اقتراض القطاع العام قد يصل إلى 19.75 مليار جنيه إسترليني في نيسان.

ويمثل هذا ثالث أعلى فائدة مستحقة الدفع في أي شهر على الإطلاق، بعد 20.0 مليار جنيه استرليني في حزيران 2022 و18.0 مليار جنيه استرليني في كانون الاول 2022.

تعني حزم دعم الطاقة في المملكة المتحدة أن الحكومة المركزية أنفقت 3.9 مليار جنيه إسترليني على الإعانات، بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه إسترليني عما كانت عليه في نيسان 2022. ويرجع معظم هذه الزيادة إلى تكلفة ضمان أسعار الطاقة للمنازل وخطة الخصم على فواتير الطاقة.