23-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

تراجع أسعار الذهب

محمد عباس

تراجعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بقوة الدولار، فيما يراقب المستثمرون المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن الذهب هبط في المعاملات الفورية 0.4  بالمئة إلى 1962.06  دولاراً للأوقية.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1965.70  دولاراً.

وتتسبب قوة الدولار في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى23.55 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1485.59 دولاراً، فيما استقر البلاتين عند 1066.59 دولاراً.

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