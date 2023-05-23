جندي نيبالي سابق مبتور الساقين ينجح في تسلق إيفرست

بات الجندي النيبالي السابق هاري بودا ماغار أول شخص مبتور الساقين إلى ما فوق الركبتين ينجح في تسلّق جبل إيفرست، على ما أفاد أحد أعضاء فريقه الأحد.

وتعرّض هاري بودا ماغار البالغ 43 عاما لبتر ساقيه إلى ما فوق الركبتين بعدما داس على لغم يدوي الصنع خلال خدمته في أفغانستان سنة 2010 في إطار كتيبة الجنود النيباليين في صفوف الجيش البريطاني.

وكان اثنان فقط من مبتوري الساقين إلى ما دون الركبتين نجحا في تسلّق إيفرست هما النيوزيلندي مارك إنغليس (في العام 2006) والصيني شيا بويو (في عام 2018).