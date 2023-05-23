حوكمة سوق العمل خطوة ضرورية لتعزيز العدالة والتنمية

اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد خلال مؤتمر العمل العربي في القاهرة على ضرورة ترسيخ المزيد من قيم العمل وحوكمة سوق العمل بما يعزز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة المستدامة، كمنطلق للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي، لافتاً إلى أن مشاركة سورية في أعمال مؤتمر العمل العربي هي تأكيد لقناعة الحكومة السورية بأهمية هذه المنظمة العريقة وسعيها للتعاون معها.

وبين المنجد أن سورية تتطلع لرسم معالم مستقبل مشرق يحقق الخير والأمان وتجاوز التحديات المتمثلة بإزالة آثار الحرب الكونية التي شنت على سورية والتي استهدفت الشعب السوري والبنى التحتية والموارد البشرية وسوق العمل، إضافة لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب سورية مؤخراً، وهي تسعى بكل روح التعاون لتعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق العودة الامنة للمواطنين السوريين الذي اضطروا للنزوح عن بيوتهم ومغادرة الوطن.