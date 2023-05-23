خطوط جديدة وترميم مخبز الشجرة في درعا

درعا- دعاء الرفاعي

أوضح المهندس حميدي الخليل مدير فرع المخابز في مدينة درعا أنه بهدف تحسين خطوط الإنتاج لتلبية حاجة المواطنين من مادة الخبز وبالجودة المرجوة، وبالتنسيق مع محافظة درعا والمؤسّسة السورية للمخابز فرع درعا، تمّت المباشرة بأعمال الصيانة والترميم بمخبز الشجرة العامل بنظام الإشراف من خلال القيام بالأعمال المدنية لمدة ٧٠ يوماً، وتركيب خط إنتاج حديث ليضاف إلى سلسلة الخطوط المركبة على مساحة جغرافية المحافظة بكل من بصرى وإزرع وخطي مخبز نوى.

ولفت الخليل إلى أن إحداث خط آخر بمخبز الصنمين الآلي مع القيام ببعض الأعمال المدنية سيتمّ خلال الفترة القريبة القادمة. وأضاف أن العمل جارٍ للتحضير لدخول مخبزي الخربة وانخل العاملين بنظام الإشراف أيضاً بالخدمة الفعلية ليكونا رافداً أساسياً لتحسن جودة رغيف الخبز في المحافظة.