سورية تشارك في مهرجان (دبا الحصن) للمسرح الثنائي في الشارقة

دمشق – سانا

بمشاركة سورية تنطلق أعمال مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي بدورته السادسة يوم الجمعة المقبل، والذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، ويحتضن فعالياته المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن الإماراتية.

ويعنى المهرجان بالعروض المسرحية التي تبني جمالياتها ودلالاتها على مواجهة درامية بين شخصيتين فوق خشبة المسرح، وسيتضمن خمسة عروض عربية على عدة أيام، واليوم الأول سيكون للعرض الإماراتي حدث ذات مرة لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح.

وفي اليوم الثاني يشهد الجمهور العرض السوري السيرك الذي تقدمه فرقة «المسرح القومي»، تأليف أزوالدو دراكون، ومن إعداد وإخراج أيمن زيدان، ويشارك بالتمثيل فيه حازم زيدان، ولمى عبد الكريم.

وفي اليوم الثالث سيتم تقديم العرض المصري النافذة لفرقة مشوار المسرحية، وفي اليوم الرابع تقدم فرقة ملتقى الظلال من الأردن مسرحية منظر طبيعي، وفي اليوم الأخير، عرض مسرحي لفرقة المسرح الكويتي بعنوان الشفاف.

وعقب العروض سيتم عقد ندوات نقدية لقراءة مزايا العروض الفنية وتوجهاتها الفكرية، ويشارك فيها كل من الناقد أنور محمد من سورية وإبراهيم القحومي من (الإمارات)، وعصام أبو العلا من (مصر)، وعمر نقرش من (الأردن)، ومشاري حامد من (الكويت).

وينظم المهرجان ثلاث ورشات تدريبية موجهة إلى منشطي المسرح في مدارس الشارقة، وهي ورشة خيال الظل، وورشة مبادئ الإخراج في المسرح المدرسي، وورشة صوت الممثل.

ويحفل البرنامج الموازي للمهرجان بالعديد من الأنشطة، من أبرزها النسخة الثامنة عشرة من ملتقى الشارقة للمسرح العربي، الذي ينظم تحت عنوان المسرح والموسيقا، بمشاركة ثلة من الباحثين والمسرحيين العرب ومنهم المايسترو رعد خلف.