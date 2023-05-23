سياسي تشيكي: وجود الاحتلال الأمريكي في الأراضي السورية تجاوز للقانون الدولي

براغ – سانا

أكّد نائب وزير الخارجية التشيكي السابق البروفيسور، بيتر درولاك، أن وجود الاحتلال الأمريكي للأراضي السورية يمثل تجاوزاً واضحاً للقانون الدولي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تسبّبت من خلال تدخلاتها بالكثير من الحروب وحالة عدم الاستقرار في دول مجاورة لأوروبا.

وقال درولاك في حديث لقناة “سي إن إن بريما نيوز” التشيكية: إن “كل المبررات التي قدّمتها الولايات المتحدة لتدخلاتها واعتداءاتها لا تعفيها من المسؤولية عما تسبّبت به في دول عدّة بدءاً من يوغوسلافيا وصولاً إلى الشرق الأوسط وغيره”.

وانتقد درولاك سياسات الغرب تجاه روسيا وقيامه بتجميد الأصول الروسية ومحاولات بعض دوله تقديم أموال من هذه الأصول لأوكرانيا، معتبراً أن ذلك يمثل “سابقة خطيرة وخرقاً للقانون الدولي الذي يستند إليه النظام المالي العالمي”.