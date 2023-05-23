“صحبة” على مسرح ثقافة حمص

حمص – البعث

أحيت فرقة “صحبة” القادمة من مدينة سلمية أمسية موسيقية غنائية على مسرح قصر الثقافة بحمص مساء أمس، قدّمت فيها توليفة جميلة من الغناء العربي القديم والحديث بتوزيع جديد وأسلوب ترك بصمة لدى الجمهور الكبير من الشباب الذين ملؤوا مدرج المسرح الكبير.

استهلت الفرقة حفلتها بمقطع من أغنية أم كلثوم “بعيد عنك حياتي عذاب”، ثم وصلة من أغنية ذكرى “وحياتي عندك”، لتأخذنا بعدها في رحاب الغناء العربي من مشرق الوطن العربي إلى مغربه، فمن لبنان تستعيد أغنية سمير يزبك “ياحوا راح اللي راح”، و”طلوا حبابنا” وديع الصافي، ومن العراق “طالعة من بيت أبوها” لناظم الغزالي، و”مالي شغل بالسوق” إلهام المدفعي، ومن فلسطين فلكلور “وين ع رام الله”، وغنّت لسيد درويش “طلعت يا محلا نورها”، ومن سورية أطربت الفرقة في غناء “لركب حدك يالموتور” لفهد بلان، و”فطوم فطومة” لغوار الطوشة.. وغيرها من الوصلات التي تخللها عزف صولو يبرز مهارة العازفين وتمكنهم من الاشتغال على اللحن والتطوير فيه.

تتألف فرقة “صحبة” من أربعة شبان هم كرم وآلاء سيفو في الغناء، وعمار جمول في الإيقاع، ومجد الفيل على العود، شاركهم الأمسية مجموعة من العازفين من محافظة حمص وهم أحمد داوود، أيهم أسعد، جورج الضاوي، اليان نعمة، وسام كرم، صادق شحود.