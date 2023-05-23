ملكة الشرق… أول مطربة عربية بالذكاء الاصطناعي

كشف المطرب والملحن المصري عمرو مصطفى عن ابتكاره لأول مطربة عربية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح عمرو مصطفى عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي أن المطربة الجديدة ستحمل اسم “ملكة الشرق “على أن يطرح قريباً أغنيتها الأولى “أفتكرلك إيه”.

كما كشف عن صورة “ملكة الشرق” التي حملت ملامح مختلفة عن أم كلثوم بعدما ظل مشروعه الموسيقي مرتبطاً باسم المطربة الراحلة الأسبوع الماضي.

وشهدت الأيام الماضية جدلاً بين عمرو مصطفى والمنتج المصري محسن جابر صاحب حقوق ملكية أغاني أم كلثوم على خلفية إعلان الملحن الشهير أن أغنيته الجديدة تحمل بصمة صوت المطربة المصرية المعروفة بلقب “كوكب الشرق”.

وهدد جابر بمقاضاة مصطفى لاعتدائه على حقوق الملكية الفكرية لأم كلثوم، فيما أكد الملحن أن حقوق الصوت والصورة تعود إلى الذكاء الاصطناعي الذي ساعده في ابتكار الأغنية التي لحّنها.