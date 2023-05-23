الصين تؤكّد على أهمية التعاون مع روسيا

بكين – وكالات

جدّدت وزارة الخارجية الصينية في تصريحات لها التأكيد على أن تطور أشكال العلاقات والتعاون الصيني مع روسيا ليس موجهاً ضدّ دول أخرى، كما تحاول بعض الأطراف الترويج له، مبينةً أن هذا التعاون لا يخضع لتأثيرها وإكراهها، حيث أن هذا التعاون يشمل الجانب التجاري والاقتصادي مع جميع دول العالم على أساس المساواة والفائدة المتبادلة واحترام السيادة.

وشدّدت الخارجية الصينية على رفضها للعقوبات أحادية الجانب خارج صلاحيات مجلس الأمن الدولي التي لا أساس لها في القانون الدولي.

وتأتي تصريحات الخارجية الصينية بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى الصين لحضور منتدى الأعمال الروسي الصيني المنعقد في شنغهاي، ولقاء الرئيس الصيني، وتوقيع سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بالبنى التحتية والتجارة، والذي أكد أن كل من روسيا والصين ستتمكنان من زيادة حجم التجارة بينهما إلى 200 مليار دولار.

فيما صرّح ميسوتشين أن روسيا ستعمل على مواصلة علاقاتتها التجارية والاقتصادية من خلال مواصلة تصدير المواد الهيدروكربونية على أساس طويل الأجل ورفع الصادرات الزراعية إلى الصين بمستوى كبير.

وفي وقتٍ سابق، كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، قد أعلن عن الأمل في أن تسهم زيارة رئيس الوزراء الروسي ميشوستين إلى الصين بتعزيز التعاون الثنائي، وإعطاء دفعة لتعافي الاقتصاد العالمي.

وقد كان الرئيس الصيني زار روسيا، قبل نحو شهرين، وأجرى محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، وتمّ التوقيع بعدها على عدد من الوثائق المشتركة، حيث أتت زيارة ميسوتشين تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة.

من جهةٍ أخرى، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، أن مجموعة السبع لن تتمكن من تضليل العالم، من خلال وصف الصين بأنها تهديد بينما تنتهك هي نفسها القانون الدولي.