أسعار جديدة للمياه المعبأة

أصدرت الشركة العامة لتعبئة المياه لائحة أسعار جديدة لمنتجاتها من عبوات مياه الشرب من مختلف الأحجام في معاملها بقين والفيجة والدريكيش والسن.

ووفق نشرة الأسعار، بلغت أسعار العبوات من أرض المعمل 8200 ليرة سورية للجعبة التي تحتوي 6 عبوات حجم 1.5 ليتر، و9650 ليرة للجعبة 12 عبوة حجم نصف ليتر، و 4875 ليرة لعبوة 10 ليترات و 4000 ليرة لعبوة 5 ليترات و3900 ليرة لعبوة قياس 18.9ليتراً مرتجعاً و525 ليرة للكأس من مختلف القياسات.

أما الأسعار من باعة الجملة إلى باعة المفرق، فهي 9000 ليرة لجعبة 6 عبوات حجم ليتر ونصف الليتر و10300 ليرة لجعبة 12 عبوة حجم نصف ليتر و4375 ليرة لعبوة 5 ليترات و 5425 ليرة لعبوة 10 ليترات و4500 ليرة لعبوة قياس18.9 ليتراً مرتجعاً و600 ليرة للكأس من مختلف الأحجام.

أما أسعار باعة المفرق للمستهلك فهي 1650 ليرة لعبوة الليتر ونصف الليتر و 925 ليرة لعبوة نصف الليتر و4700 ليرة لعبوة الـ 5 ليترات و5800 ليرة لعبوة 10 ليترات و4500 ليرة لعبوة قياس 18.9 ليتراً مرتجعاً و600 ليرة للكأس من مختلف القياسات و 9900 ليرة لجعبة 6 عبوات حجم 1.5 ليتر و11100 ليرة لجعبة 12 عبوة حجم نصف الليتر.

وأشارت الشركة إلى ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة تحت طائلة معاقبة المخالفين وفق المرسوم رقم 8 للعام 2021 المتعلق بحماية المستهلك ومنع الاحتكار وسلامة الغذاء.