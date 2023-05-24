إسلامي: الادّعاءات الباطلة جزءٌ من الحرب النفسية الصهيونية ضدّ إيران

طهران – وكالات

أفاد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الادّعاءات الإسرائيلية الباطلة حول إنشاء موقع نووي جديد هو جزء من سيل الادّعاءات الباطلة في إطار حرب نفسية ضدّ إيران.

وبيّن أنه “كلما اشتدّت ظروف المنطقة ومرّ العدو الصهيوني بظروف سيئة تشتدّ هذه العمليات النفسية وهذه الادّعاءات الباطلة أيضاً، وأن بعض ادّعاءات وسائل الإعلام الأجنبية حول هذا الموضوع يستند إلى بعض تصريحات المسؤولين الصهاينة حول إنشاء موقع نووي جديد في سلسلة جبال زاغروس رغم عدم صحّتها”.

وشدّد إسلامي على أنه وخلافاً لهذه الادّعاءات الباطلة فإن “إيران تعمل وفق معايير الوكالة الدولية والضمانات الشاملة وأي إجراءات في برنامجنا النووي ننسقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسنتصرّف وفقاً لتلك المعايير”.

من جهته، دعا المساعد الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر اليوم إلى تقليل الاعتماد على الدولار، مشيراً إلى أن ذلك استجابة حتمية لمواجهة هيمنته على الاقتصاد العالمي.

وقال مخبر في اجتماع الدورة الـ51 لمجلس إدارة اتحاد المقاصة الآسيوي: إزالة التعامل مع الدولار لم تعُد خياراً طوعياً، بل أصبحت استجابة حتمية من الدول لمشروع مواجهة الدولار الذي كان يعدّ من أهم العوامل التي أجبرت الدول على البحث عن طريقة للتخلّص من تداعيات العقوبات.

وأضاف: إن إزالة التعامل مع الدولار لا تقتصر على الحدّ من استخدام الدولار، بل أيضاً الحدّ من استخدام الأنظمة والبنى التحتية القائمة عليه.

وأكّد مخبر أن الدول تتطلّع بشكل متزايد إلى تقليل اعتمادها على الدولار، ومن علامات تراجع الاعتماد عليه انخفاض حصته في احتياطيات النقد الأجنبي للدول، لافتاً إلى أنه وفقاً لإحصاءات صندوق النقد الدولي انخفضت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي للدول من 71 بالمئة في عام 2000 إلى 58 بالمئة في عام 2022.

وتشهد الدورة الـ51 التركيز على محور إزالة التعامل مع الدولار، وتقليل الاعتماد على العملات المسيطر عليها.

وفي شأنٍ متصل، أكّد محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين ونظيرته الروسية إلفيرا نابيولينا أهمية استخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وقال فرزين خلال لقائه في طهران نابيولينا والوفد المرافق لها: “إن تعزيز وتسريع تطوير علاقات الوساطة بين البنوك التجارية الإيرانية والروسية مدرج على جدول الأعمال”، مؤكداً ضرورة زيادة التبادلات المصرفية والنقدية وتطوير التعاون في مجال البنية التحتية المصرفية بين البلدين.

من جهتها، شدّدت نابيولينا على أهمية تعزيز التبادلات النقدية والمصرفية، والاستخدام الأمثل للبنية التحتية المصرفية للبلدين، من أجل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، وقالت: إن تبادل الفرق التقنية والمتخصصة للبنك المركزي في البلدين بهدف تطوير وتعميق العلاقات النقدية والمصرفية أمر مهم في هذا الصدد، وهو ما يتم العمل على تنفيذه.

أمنياً، أعلن مقرّ القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني القضاء على خلية إرهابية كانت تخطّط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية في جنوب شرق البلاد، وقد أدّت العملية إلى مقتل اثنين من أفراد الخلية واعتقال آخر، مع ضبط شحنة من الأسلحة والذخائر والمتفجّرات وأجهزة الاتصال، وذلك في محافظتي سيستان وبلوشستان.