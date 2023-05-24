إيران تجدد إدانتها للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية

جددت إيران إدانتها للعقوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

ونقلت وكالة الأنباء الايرانية (ارنا) عن سفيرة ومساعدة مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة زهراء إرشادي قولها في كلمة خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والأمن الغذائي وحماية الخدمات الأساسية: “إن استمرار العقوبات أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك نهب الثروات الطبيعية السورية من قبل القوات الأجنبية غير الشرعية يحمل آثاراً سلبية على الوضع الإنساني في سورية، وأدى إلى اشتداد التحديات التي يواجهها الشعب السوري وتقليل قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية لشعبها”.

وشددت إرشادي على أن الإجراءات القسرية الأحادية لها عواقب وخيمة، وخاصة انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر على المدنيين ولا سيما النساء والأطفال، إضافة إلى عرقلة تقديم المساعدات الحيوية.

وقالت إرشادي: “كما يواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه وهجماته الإرهابية على سيادة ووحدة أراضي سورية بحصانة كاملة ودون أي تداعيات أو عواقب من المجتمع الدولي وهو ما يستلزم موقفاً دولياً رافضاً ومديناً لهذه الاعتداءات”.