الصين تجدّد دعوتها الولايات المتحدة لتصحيح مسار العلاقات الثنائية

دعا سفير الصين الجديد لدى الولايات المتحدة، شيه فنغ، واشنطن إلى العمل مع بلاده، لتعزيز الحوار وإدارة الخلافات وتعزيز التعاون بهدف إعادة العلاقات الصينية – الأمريكية إلى مسارها الصحيح.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن، شيه، قوله في تصريحات مقتضبة لوسائل الإعلام لدى وصوله إلى مطار جون إف كينيدي الدولي أمس: إن “العلاقات بين الصين والولايات المتحدة تواجه في الوقت الحالي صعوبات وتحديات خطيرة”، مشيراً إلى أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، طرح المبادئ الثلاثة للاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وهي ما يمثل الطريق الصحيح والأساسي للبلدين للانسجام مع بعضهما البعض في العصر الجديد.

وأعرب، شيه، عن أمله بأن تتحرّك الولايات المتحدة بنفس الاتجاه مع الصين، وأن تعمل من أجل المصالح المشتركة للشعبين والعالم وتعالج بشكل مناسب القضايا المهمة والحساسة مثل قضية تايوان وفقاً للمبادئ الواردة في البيانات المشتركة الثلاثة بين البلدين.

وفي شأنٍ متصل، أكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، معارضة بلادها مسألة تعميم الولايات المتحدة الأمريكية لمفهوم الأمن القومي، وإساءة استخدام سلطة الدولة لقمع الشركات الصينية.

وأوضحت، نينغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم أن هذه الممارسات القائمة على التمييز وغير العادلة تضرّ على نحو خطير بالتبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية والتعاون بين الصين والولايات المتحدة، وتقوّض بشكلٍ خطير قواعد السوق والنظام الاقتصادي والتجاري الدولي، وتعطل بشكلٍ خطير استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية.

وأشارت إلى أن بكين تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمؤسسات الصينية بحزم.