“المالية” تعلن نتائج المزاد الثاني لسندات الخزينة

أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بآجال 4 سنوات تستحق في 28-5-2027.

وذكرت الوزارة أنه تم اليوم تنفيذ المزاد بمشاركة 5 عارضين للاكتتاب على هذه السندات عبر 12 عرضاً، حيث جاءت أسعار الفائدة المقدمة في العروض ما بين 9 بالمئة كحد أدنى و11.5 بالمئة كحد أقصى، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 129 مليار ليرة.

وفاز بالمزاد حسب الوزارة 10 عروض بحجم إجمالي مخصص بقيمة 124 مليار ليرة، وبلغ معدل الفائدة السنوي للسندات 9.93 بالمئة من القيمة الاسمية للسند الواحد البالغة مليوني ليرة، بحيث توزع الفوائد بشكل نصف سنوي على حاملي السندات في حينه.