24-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

“المالية” تعلن نتائج المزاد الثاني لسندات الخزينة

بشار المحمد

أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بآجال 4 سنوات تستحق في 28-5-2027.

وذكرت الوزارة أنه تم اليوم تنفيذ المزاد بمشاركة 5 عارضين للاكتتاب على هذه السندات عبر 12 عرضاً، حيث جاءت أسعار الفائدة المقدمة في العروض ما بين 9 بالمئة كحد أدنى و11.5 بالمئة كحد أقصى، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 129 مليار ليرة.

وفاز بالمزاد حسب الوزارة 10 عروض بحجم إجمالي مخصص بقيمة 124 مليار ليرة، وبلغ معدل الفائدة السنوي للسندات 9.93 بالمئة من القيمة الاسمية للسند الواحد البالغة مليوني ليرة، بحيث توزع الفوائد بشكل نصف سنوي على حاملي السندات في حينه.

 

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