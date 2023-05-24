24-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

تحديد سعر الغاز المنزلي والصناعي في دمشق 

بشار المحمد

أصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قراراً بتحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الإلكترونية وخارجها للمستهلك.

وحدد قرار اللجنة سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الإلكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرامات 16500 ليرة سورية للمستهلك، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرامات بـ 51500 ألف ليرة سورية.

كذلك حدد القرار سعر أسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كيلو غراماً من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بـ77500 ألف ليرة.

اقرأ أيضاً

أهالي قرية مختلة بريف الحسكة يتصدون لمحاولة مرتزقة الاحتلال التركي الاستيلاء على منازلهم

محمد عباس

إجراءات الغرب تجاه الأصول الروسية تزعزع الثقة بالنظام المالي العالمي

بشار المحمد

تخريج دفعة طلاب من جامعة باومان الروسية 17 منهم سوريين

بشار المحمد