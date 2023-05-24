حلب.. إتخاذ جميع الإجراءات لتسليم محصول الشعير

حلب – معن الغادري

اتخذت محافظة حلب كل الاجراءات المطلوبة للبدء بتسويق محصول الشعير واستلام كامل المحصول الذي تمت زراعته من قبل المزارعين المتجاوزين على أراضي البادية، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ذات الصلة، على أن يتم استلام /20%/ من المحصول مجاناً لصالح الدولة.

وخلال اجتماع موسع عقد اليوم مع المعنيين تم التأكيد على دور مديرية البادية ومديري نواحي؛ الخفسة – مسكنة – تل الضمان – خناصر، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة ومؤسسة الاعلاف واتحاد الفلاحيين في إلزام المزارعين المتجاوزين بتسليم كامل المحصول إلى مراكز الحبوب بالسرعة القصوى، وتحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتعميم إلى الجهات المختصة بمنع نقل المحصول الى خارج الحدود الإدارية للمحافظة.

وأوضح مدير عام مؤسسة الاعلاف المهندس عبد الكريم شباط أن المؤسسة جاهزة لاستلام الشعير بكل الطرق والوسائل؛ دوكما – أكياس قديمة أو جديدة أو نايلون، ضمن مراكز الاستلام المعتمدة؛ بردة – تل بلاط – مسكنة – دير حافر.

بدوره، بين مدير البادية، المهندس بدر الدين المحمد، أن المساحة المزروعة بالشعير ضمن أملاك الدولة في البادية تبلغ /6750/ هكتاراً .