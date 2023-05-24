طائفة الأرمن الأرثوذكس في الحسكة تُحيي ذكرى استقلال أرمينيا

وقال راعي أبرشية الأرمن الأرثوذكس في حلب وتوابعها المطران ماكار اشكاريان في تصريح له: نحتفل اليوم من أرض الجزيرة بمناسبة الذكرى الـ 105 لاستقلال أرمينا الذي جاء ثمرة لتضحيات الشهداء الذين قضوا في الإبادة الجماعية على يد السلطات العثمانية، ووجودنا اليوم في الحسكة كمطران للأرمن الارثوذكس لتعزيز محبة الارض والتمسك بها وإعطاء الأمل، خاصة بعد الظروف الصعبة التي تمر بها سورية عامة ومنطقة الجزيرة خاصة.

وأضاف اشكاريان: إن الشعب الأرمني والشعب السوري تربطهم قواسم مشتركة لناحية حبهم للتضحية والإقدام والبطولة، واليوم نعاني من الأحفاد الجدد للعثمانيين الذين عملوا على تعميق جراح السوريين وتخريب حياتهم من خلال ما يرتكبونه من انتهاكات بحق أبناء سورية ليعيدوا تاريخهم الإجرامي من جديد.

وتابع نيافة المطران: وبمناسبة الاستقلال والاحتفال بهذه الذكرى ننحني أمام تضحيات الشهداء في أرمينا وسورية ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وندعو للسيد الرئيس بشار الأسد ليبقى بقوته وحكمته ضامناً لهذه الأرض كي تعود كما كانت سابقاً قوية صامدة بوجه كل من يحاول النيل منها.

وأشار عدد من أبناء الطائفة المشاركين في الاحتفالية إلى أن الشعب الأرمني والسوري شعب واحد محب للحياة ورافض لكل أشكال الظلم ويدعم كل الشعوب الساعية إلى الحرية، ومشاركتهم اليوم تأتي بفضل حالة الأمن والاستقرار التي نعيشها بعد 12 عاماً من الحروب التي أردوا من خلالها تدمير سورية وضربة وحدتها الاجتماعية.