قرعة منتظرة للتصنيفات الأولمبية ومنتخبنا في المستوى الثاني

تُسحب صباح يوم غدٍ في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة تصفيات كأس آسيا 2024 للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً في العاصمة الماليزية كوالالمبور بتواجد 43 منتخباً سيتمّ تقسيمها إلى 11 مجموعة، على أن تقام التصفيات بنظام الدوري بالتجمع من جولة واحدة، بحيث يتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إضافة لمنتخب قطر الذي سيستضيف البطولة خلال شهر نيسان المقبل.

وقبل القرعة تم تصنيف المنتخبات إلى أربعة مستويات، حيث سيكون منتخبنا الوطني في المستوى الثاني إلى جانب منتخبات إيران والكويت وماليزيا وطاجيكستان والبحرين وميانمار وكمبوديا والهند وسنغافورة وإندونيسيا، فيما يضمّ المستوى الأول منتخبات السعودية وأوزبكستان واليابان وأستراليا والعراق وتركمانستان وفيتنام وكوريا الجنوبية وتايلاند والأردن والإمارات، أما المستوى الثالث فيضمّ منتخبات قرغيزستان وفلسطين واليمن وتيمور الشرقية والصين تايبيه ولبنان ولاوس وبنغلاديش وهونغ كونغ والصين والمالديف وعمان، ليشمل المستوى الرابع منتخبات منغوليا والفلبين وأفغانستان وبروناي وكوريا الديمقراطية وغوام وماكاو وباكستان وقطر، علماً أن التصفيات ستقام في الفترة من الرابع إلى 12 أيلول المقبل وستجري مباريات المجموعات في دول البحرين والصين وإندونيسيا والأردن وكوريا الجنوبية والكويت والسعودية وطاجيكستان وتايلاند وأوزبكستان وفيتنام.

منتخبنا سيبحث في التصفيات عن التأهل للمرة الخامسة للنهائيات الآسيوية، حيث سبق لمنتخبنا أن بلغ ربع النهائي في نسختي عامي 2014 و2020، وستكون البطولة القارية العام المقبل مؤهلة لأولمبياد باريس، حيث ستضمن المنتخبات الثلاثة في البطولة المشاركة فيها.

المحرر الرياضي