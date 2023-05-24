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24-مايو-2023
معرض الكتاب.. إقبال لافت على كتب الأطفال وفقدان الندوات الحوارية
حلب.. إتخاذ جميع الإجراءات لتسليم محصول الشعير
ملتقى البعث للحوار.. اللجنة الأوروبية للدفاع عن سورية في مكتبة الأسد
مجلس طرطوس يختتم بتجديد المطالبات بإحداث شركة نقل داخلي وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي
سورية بين المتغيرات الإقليمية والدولية في ملتقى البعث للحوار في الحسكة
جريدة البعث
يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
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24-مايو-2023
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