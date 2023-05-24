ملتقى البعث للحوار.. اللجنة الأوروبية للدفاع عن سورية في مكتبة الأسد

دمشق – هيفاء علي / عناية ناصر

بدعوة من القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، استضاف ملتقى البعث للحوار مساء أمس وفد اللجنة الأوروبية للدفاع عن سورية – حزب كازا باوند الإيطالي.

وتحدث د. جمال أبو عباس رئيس الجالية السورية في إيطاليا عن نشاطات الجبهة الأوروبية للدفاع عن سورية التي رسخت تضامنها مع الشعب في مواجهة الحرب الإرهابية الكونية التي شنها الغرب على سورية على مدى 12 عاماً، مشيراً إلى أن المواقف التي اتخذها الحزب والجبهة الأوروبية باقية في الذاكرة ولن تنسى، معرباً عن اعتزازه بانضمامه إلى صفوف هذا الحزب الذي وقف أعضاؤه دروعا بشرية في ساحة الأمويين في دمشق عندما هدد أوباما بضرب سورية.

سر التعلق بسورية

جان لوكا يانوني، رئيس الحزب، رد على سؤال عن سر المحبة التي يكنّها لسورية، وسر تعلقه بها بأن سورية مهد الثقافات والحضارات، وهي أيضاً على الضفة الأخرى من روما التي تعتبر مهداً للحضارة الرومانية. وأضاف أن سورية أيضاً مهد الديانات، وقد شهدوا بأعينهم الكنيسة بجانب الجامع، وكيف يعيش السوريون حياتهم اليومية في تعايش لا مثيل له. وتابع: من واجبنا الأخلاقي التدخل والوقوف إلى جانب الشعب السوري للحفاظ على وحدة وسيادة سورية، ولذلك تم تأسيس مؤسسة “تضامن” بهدف الدفاع عن سورية”.

“السلحفاة” شعار الحزب

وعن سبب اختيار السلحفاة لتكون شعاراً للحزب، أشار بانوني إلى أن السلحفاة حيوان بطيء لكنه صبور حتى يصل إلى تحقيق هدفه بهدوء، وهي أيضاً رمز للإصرار والتحمل حتى الوصول إلى هدفه، أما الأسهم الثمانية فهي تشير إلى الاتحاد والوحدة الوطنية. وبالنسبة لاختيار اسم “كازاباوند” فهو مستوحى من اسم الشاعر الأمريكي إيزرا باوند الذي كان أحد أعمدة الثقافة والشعر والفكر، والذي قضى معظم حياته في ايطاليا حيث جاء إليها في زمن الحرب العالمية الثانية، وكان معارضاً لتلك الحرب، وحكم عليه بالسجن مدة 10 أيام لأنه أطلق حملة كبيرة ضد الضغط على الشعوب وخنقها، وبعد وفاته دفن في مدينة البندقية.

ورداً على سؤال، أشار أندريا أنتونيني، نائب رئيس الحزب، إلى أن حزب “كازاباوند” يقدّر عالياً معاناة الشعب السوري على مدى سنوات الحرب للحفاظ على هويته الوطنية، معتبراً أن ما فعله الشعب السوري شيء مقدس لأنه دافع عن أرضه وحضارته وسيادته، مضيفاً أن الحزب عمل على تصحيح صورة ما كان يجري على الأرض في سورية، ولفت إلى أن “كازاباوند” تأسس عام 2003، بهدف الدفاع عن حقوق الشعب الايطالي، وقد بات اليوم يغطي معظم أنحاء إيطاليا، وهو يستقطب اليوم عددا كبيرا من شريحة الشباب وطلاب الجامعات الذين يقومون بنشاطات تطوعية في جميع أنحاء البلاد.

ولفت جوفاني فيولا، رئيس الجبهة الأوروبية للدفاع عن سورية، إلى أن الجبهة تسعى إلى توطيد العلاقات بين حزب البعث العربي الاشتراكي، و”كازابلاند”، فهناك تقارب ونقاط مشتركة بين الحزبين، مشيراً إلى أن هذه هي الزيارة العاشرة للجبهة إلى سورية، لافتاً إلى أن هدف الجبهة هو تقديم دعم سياسي، وتضامن مع الشعب السوري الذي تعرض لأشرس حرب في التاريخ، مضيفاً أن نشاط الجبهة كان على المستوى الأوروبي من خلال التعاون مع منظمات، وجمعيات في أكثر من 15 دولة منها فرنسا وإسبانيا واليونان وجنوب أمريكا بهدف تصحيح المعلومات المضللة التي تقدمها وسائل الإعلام الغربية ضد سورية.

وقال: كانت الزيارة الأولى في آب 2013، ولم تكن سهلة في ظل الوضع الصعب الذي كانت تعيشه سورية. بعد ذلك قمنا بعدة زيارات تحت اسم جمعية “تضامن”، والتي ليس لها أي صبغة حكومية أو طابع سياسي، وقدمنا المساعدات الطبية والغذائية خلال الحرب، وتطمح لمواصلة هذا النشاط.

مبادرات شبابية

قدم فاليريو فلاكوميا، مسؤول الشباب في الحزب، مداخلة شرح من خلالها كيف يتم نقل أفكار شريحة الشباب وطلاب الجامعات من خلال عقد اللقاءات وورشات العمل، لافتاً إلى أنه خلال جولة الوفد في مكتبة الأسد أعرب عن إعجابه الشديد بالمخطوطات القيمة الموجودة في هذه المكتبة، لافتاً إلى أنه يجب إحضار الشباب الإيطالي ليتعلموا من مركز المخطوطات.

وحول موضوع اللاجئين السوريين في إيطاليا، أشار بانوني إلى أنه بيد الحكومة التي تتبع سياسة الاتحاد الأوروبي، وأن ألمانيا استطاعت استقطاب شريحة الشباب من اللاجئين السوريين إلى أراضيها. وحول موقف الحزب من عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، أكد يانوني أنه من الطبيعي أن تكون سورية في قلب الجامعة العربية، معرباً عن أملهم في أن تعود كل الدول الأوروبية تدريجياً إلى سورية، وأشار إلى أن الحزب والجبهة الأوروبية ستكونان على الدوام إلى جانب سورية، والشعب السوري، والقيادة السورية حتى تستعيد عافيتها.

تجدر الإشارة إلى العلم السوري مرفوع إلى جانب علم حزب “كازاباوند” في روما. وهناك مدن أوروبية كثيرة شكرت الرئيس الأسد لأنه حارب الإرهاب العالمي نيابة عن العالم ، كما هناك عشرات الصور للعلم السوري منتشرة في شوارع روما إلى جانب صور للرئيس الأسد مكتوب عليها باللغة الإيطالية “عشر سنوات من الدفاع عن أوروبا في مواجهة الإرهاب العالمي – بشار الأسد”.

أدار الحوار الرفيق غزوان رمضان من مكتب الإعداد والثقافة والإعلام في القيادة المركزية، ومنسق زيارة الوفد.