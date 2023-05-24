24-مايو-2023

جريدة البعث

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وزيرة الثقافة تبحث مع القائم بأعمال السفارة الهندية تعزيز التعاون الثقافي الثنائي

بشار المحمد

بحثت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح مع القائم بأعمال السفارة الهندية بدمشق، فيجاي باندي، سبل تعزيز التعاون وتطويره بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات الثقافية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء في مبنى وزارة الثقافة بدمشق مجموعة نقاط، من أبرزها التبادل الثقافي واستضافة فرق موسيقية وفنية مميزة هندية في سورية، ومشاركة الهند في المهرجان السينمائي الذي ستقيمه المؤسسة العامة للسينما، وورشات عمل لخبراء هنود مع طلبة المعهد العالي للسينما بدمشق.

وبحث الجانبان أيضاً رغبة الجانب الهندي بإقامة معرض صور ضوئية للتعريف بالحضارة والثقافة الهندية في مركز ثقافي أبو رمانة، والاستفادة من المنح الدراسية والتدريب المقدمة إلى الطلاب والكوادر الحكومية السورية.

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